В Беларуси объявлен республиканский конкурс для назначения стипендий Президента талантливым молодым ученым на будущий год. Участвовать в нем могут доктора наук до 45 лет, кандидаты наук до 35, ученые без степени до 30 лет, достигшие наилучших результатов в научной и инновационной деятельности. Заявки принимаются до 14 июня.