Объявлены лауреаты конкурса "100 талантов НАН Беларуси" за 2019 год

Еще 10 молодых ученых включены в банк данных "100 талантов НАН Беларуси". Лауреаты конкурса автоматически пополнят резерв руководящих кадров Академии наук, а также получат единовременный грант на участие в международном научном форуме. Помимо этого, при удовлетворительной научно-исследовательской, педагогической и инновационной деятельности, молодые ученые ежегодно будут получать премию в размере 50 базовых величин. Состоять в банке данных "100 талантов НАН Беларуси" кандидаты наук могут до 35 лет, доктора наук - до 45. Для участия в конкурсе необходимо иметь ученую степень доктора наук либо защитить кандидатскую диссертацию.



