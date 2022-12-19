Обязательно нужно избавиться от этих вещей до Нового года

Что нужно успеть сделать с пометкой "обязательно"перед наступлением Нового годанапоминаетbelnovosti.by. Не забудьте выбросить 10 вещей,иначе 12 месяцев удачи не видать.

Самое важное избавиться от всего ненужного, обременительного и привлекающего неудачи.





1. Счета и чеки

Старые счета за коммуналку, чеки и прочую расходную макулатуру, должен предать их огню до 31 декабря. Говорят, что эта привычка негативно сказывается на финансовом благополучии.

2. Одежда

Все, что вышло из моды, порвалось, износилось, не подходит по размеру - все долой из шкафа. Это также становится препятствием на пути к благополучной жизни.

3. Ветошь

Все тряпочки и салфетки, которые использовали при наведении порядка в доме в течение 12 месяцев, также нужно выбросить.Обязательно приобретите новый веник.

4. Посуда

Чашки, тарелки, блюдца и прочая утварь со сколами и отломанными ручками должна оказаться на помойке в ближайшее время.

5. Косметика

Парфюмерия, косметика, мыло и шампуни, к которым давно не прикасалась рука владельца, тоже должны оказаться в мусорном ведре.

6. Амулеты

Всякая мелочь, которую обычно привозят из заграничных поездок и которая не может найти себе постоянного пристанища среди памятных вещей, должна оказаться среди мусора.

7. Испорченные вещи

Все, что вы торжественно клялись починить в начале года, но не успели, вряд ли почините в следующем году. Подобные изделия могут быть широкого представлены на балконе, в кладовке и даже в подвале.

8. Дурные воспоминания

Чтобы лишний раз не вспоминать то, что неприятно, избавьтесь от него раз и навсегда.

9. Лекарства

Не скупитесь: все, что просрочено или испортится на днях, - смело вон. Лекарства - это не тот предмет, на котором можно экономить.

10. Список дел