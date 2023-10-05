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Обязательное чипирование кошек и собак могут ввести в Беларуси
В Беларуси хотят ввести обязательное чипирование кошек и собак. Это содержится в законопроекте "Об ответственном обращении с животными". Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, пишет агентство "Минская правда".
Закон предполагает, что через две недели после приобретения кошки или собаки белорусы будут обязаны их чипировать. Но еще спустя две недели после достижения 4-месячного возраста заводчики будут обязаны чипировать приплод.
Законопроектом предполагается регистрация всех собак в Беларуси, также и охотничьих, а еще - домашних кошек и диких животных, содержащихся в неволе. И если закон будет принят, то в Беларуси каждое зарегистрированное животное получит удостоверение и жетон, который будет прикрепляться к ошейнику.
Регистрацией домашних животных займутся райисполкомы, горисполкомы и администрации городских районов. При переселении на новый адрес местные власти необходимо будет уведомлять. Также нужно сообщать и о смерти питомца (спустя 10 дней).
Однако, если закон будет принят, то владельцы уже зарегистрированных животных смогут отказаться от обязательного чипирования. А вот незарегистрированных животных чипировать и зарегистрироватьпридется в течение трех лет после вступления закона в силу.
Кроме того, закон предусматривает и ряд особых требований к выгулу животных. В городе - только в специально отведенных местах с запретом заходить на детские площадки. Также запретят выгуливать питомцев, будучи нетрезвыми.
Фото: pixabay.com
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