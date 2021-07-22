Обязательную регистрацию таксистов хотят ввести в Беларуси

В Беларуси хотят ввести обязательную регистрацию таксистов. Подготовлен проект указа, по которому транспортная инспекция будет допускать на рынок как водителей-таксистов, так и диспетчеров. Согласно документу, для легальной работы необходимо будет получать специальные карты допуска. Также водителям такси и диспетчерам нужно будет иметь регистрационную карту на транспортное средство. Регистрация будет проводиться через электронный сервис, где у водителей и диспетчеров будут личные аккаунты.



