Обязательный масочный режим введен в Минской и Витебской областях

С сегодняшнего дня в Минской области введен обязательный масочный режим. Теперь использовать средства индивидуальной защиты в центральном регионе должны во всех без исключения объектах: аптеках, магазинах, кафе, в общественном транспорте, маршрутках и такси. Штрафовать за отсутствие маски пока не будут, однако ответственность будут нести руководители организации. К слову, они имеют право не обслуживать клиентов, которые не соблюдают масочный режим. Кроме этого, в Минской области ограничили проведение спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Также масочный режим введен во всех районах Витебской области. Обязательный масочный режим уже действует на всей территории Гомельской области, в Могилеве, Бобруйске и в семи районах Могилевской области, а также в Гродно и в Лидском район