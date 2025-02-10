3.45 RUB
3.39 USD
3.52 EUR
Объединенному институту проблем информатики Национальной академии наук исполнилось 60 лет
10 февраля Объединенному институту проблем информатики Национальной академии наук - 60 лет. На торжественное мероприятие собрались все, кто причастен к реализации передовых разработок.
Как знак качества открытие музея. Здесь не только историческая справка, но и достижения белорусских ученых. Уже 60 лет институт - флагман в области информационных технологий.
Институт внес огромный вклад в модернизацию картографии. Особое внимание уделяется развитию робототехники. Ученые разработали 3D-принтер, аналога которому по размерам деталей в СНГ нет. Визитная карточка института - обработка речи. Кроме того, ученые разработали автосистему сортировки яблок. А в конце 2025 года запланирован запуск централизованной информационной системы здравоохранения Беларуси.
Ученые далеко не новички и в сфере космоса. Наши специалисты вместе с российскими коллегами реализуют программу Союзного государства "Комплекс-СГ". Планируется, что к 2026-му будет создан малый космический аппарат и два наноспутника - российский и белорусский. Уже разработаны базовые элементы орбитальных и наземных средств для многоспутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов. С их помощью ведется наблюдение за земной поверхностью и околоземным космическим пространством.