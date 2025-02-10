Объединенному институту проблем информатики Национальной академии наук исполнилось 60 лет

10 февраля Объединенному институту проблем информатики Национальной академии наук - 60 лет. На торжественное мероприятие собрались все, кто причастен к реализации передовых разработок.

Как знак качества открытие музея. Здесь не только историческая справка, но и достижения белорусских ученых. Уже 60 лет институт - флагман в области информационных технологий.

Институт внес огромный вклад в модернизацию картографии. Особое внимание уделяется развитию робототехники. Ученые разработали 3D-принтер, аналога которому по размерам деталей в СНГ нет. Визитная карточка института - обработка речи. Кроме того, ученые разработали автосистему сортировки яблок. А в конце 2025 года запланирован запуск централизованной информационной системы здравоохранения Беларуси.