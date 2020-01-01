Мыши - частые гости в кинематографе, анимации, театре, художественной литературе

2020-й пройдет под знаком Крысы - символа богатства и мудрой рациональности.

Хотя многие этих животных недолюбливают и боятся. Страдают от нелюбви и "родственники" крыс - обыкновенные мыши. Однако именно эти грызуны - частые гости в кинематографе, анимации, театре, художественной литературе и изобразительном искусстве. Разгадать загадку магического образа крысы попыталась Лариса Гулякевич.





Интеллектуалы животного мира - так называют зоологи этих зверьков

Иными словами, крысы обладают высоким уровнем исследовательского поведения. Они очень любопытны и любознательны.

Крысы, тушканчики, мыши, сюда же - летучие. Это семейство не совсем вдохновляет на создание литературных произведений и музыки. Однако балет "Щелкунчик", оперетта "Летучая мышь", сказки Гофмана и даже народная сказка "Теремок" убеждают нас в обратном. Эти животные становятся главными героями культовых произведений.

В классике эти животные-грызуны прочно завоевали себе поистине царские места

Так, по сказке Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" была написана великолепная музыка к балету Петром Ильичом Чайковским. Тут мыши выступают в качестве массовой силы зла и вредят положительным героям по поводу и без.В нашем Большом театре оперы и балета этот спектакль дают под Новый год.

В репертуаре белорусского Большого появилась несвойственная по жанру постановка - оперетта "Летучая мышь"

В репертуаре белорусского Большого недавно появилась несвойственная по жанру постановка - оперетта "Летучая мышь" на музыку легендарного Иоганна Штрауса.

Еще одна премьера с участием полевой мыши - спектакль "Дюймовочка" в Белорусском государственном театре кукол. "Добрая старая мышь", как называет ее Ганс Христиан Андерсен, предоставила девочке кров, кормила и даже нашла выгодного жениха, то есть - зла не желала, но и выгоду свою не упустила бы...

Что касается современного искусства, то вряд ли можно найти художника, который бы любил крыс больше, чем Бэнкси. Представитель стрит-арта возвел грызуна в символы подпольного существования и протеста против нравов современного общества. В арсенале Бэнкси, который тоже ведет скрытый образ жизни, ведь, несмотря на всемирную известность, лица художника никто не видел - есть десяток трафаретов, изображающих крысу. Среди них встречаются крыса-репортер, притаившаяся за углом с фотоаппаратом, грызун, летящий на пробке от шампанского, и многие другие.

Мультипликация. Тут большое раздолье для этих грызунов с разными характерами Микки Маус, например, не только символ The Walt Disney Company, но и всей американской культуры.

Мышонок из мультсериала "Том и Джерри" - тоже большая знаменитость

Он впервые появился на экране в 1940 году. Джерри - основная цель и даже смысл жизни для кота Тома. С охотой, погонями и разными проказами. На этом и строится весь сюжет.

А вот герои советского мультсериала про кота Леопольда - два неудачливых мышонка, скорее, охотники на доброго кота, чем жертвы.