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"Обыкновенный нацизм": выставка о страшной трагедии мирного населения Донбасса открылась в Минске
Вашингтон и другие западные режимы целенаправленно способствовали созданию в Украине очага неонацизма. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на открытии выставки "Обыкновенный нацизм" в Доме Москвы в Минске.
Как следствие, действия США представляют угрозу не только Беларуси и России, но и Европе, а также всему миру. Бороться с нацизмом и теми, кто пытается его обелить, цивилизованную часть человечества призывает экспозиция выставки. Символика, оружие и буклеты собраны группой сотрудников ведущих российских музеев, которые работают в зоне специальной военной операции.
Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества, директор службы внешней разведки России:Это набат, призывающий цивилизованную часть человечества бороться со злом. Это напоминание о страшной трагедии, продолжающейся на Донбассе годами и напоминание о том, что преступления украинских карателей не будут забыты, а сами они будут преданы суду.
Сегодня Запад не подбирает выражений в попытках очернить Беларусь и Россию, даже когда союзники подключаются к гуманитарным проектам. Помощь не единожды была направлена в пострадавшие регионы. А в Беларуси благодаря проекту Союзного государства отдохнуть от войны уже смогли более двух тысяч детей из пострадавших регионов.
Реакция Запада только подтверждает, что нацизм жив, а не спрятан в страницах ушедшей истории. Экспозиция выставки посвящена трагедии мирного населения Донбасса и преступлениям украинских неонацистов. Этот проект стартовал с экспозиции, которая в 2022 году открылась в Музее Победы в Москве. Получив продолжение в Ростове-на-Дону, Нальчике, Новосибирске, Владивостоке и других городах. Теперь с передвижной экспозицией могут ознакомиться и жители Беларуси.
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