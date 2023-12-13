Вашингтон и другие западные режимы целенаправленно способствовали созданию в Украине очага неонацизма. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на открытии выставки "Обыкновенный нацизм" в Доме Москвы в Минске.



Как следствие, действия США представляют угрозу не только Беларуси и России, но и Европе, а также всему миру. Бороться с нацизмом и теми, кто пытается его обелить, цивилизованную часть человечества призывает экспозиция выставки. Символика, оружие и буклеты собраны группой сотрудников ведущих российских музеев, которые работают в зоне специальной военной операции.





Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества, директор службы внешней разведки России: Это набат, призывающий цивилизованную часть человечества бороться со злом. Это напоминание о страшной трагедии, продолжающейся на Донбассе годами и напоминание о том, что преступления украинских карателей не будут забыты, а сами они будут преданы суду.

Сегодня Запад не подбирает выражений в попытках очернить Беларусь и Россию, даже когда союзники подключаются к гуманитарным проектам. Помощь не единожды была направлена в пострадавшие регионы. А в Беларуси благодаря проекту Союзного государства отдохнуть от войны уже смогли более двух тысяч детей из пострадавших регионов.