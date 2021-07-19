Обзор дорожной обстановки за выходные: 20 учетных ДТП, установлены 159 нетрезвых водителей

Обзор дорожной обстановки за выходные. 20 учетных ДТП, в которых 5 человек погибли и 14 пострадали. Установлены 159 нетрезвых водителей, 233 не имели права управления транспортным средством. Подробности в следующем материале.

Предварительно - плохое самочувствие

В Минске на улице Кижеватова легковой "фольксваген" протаранил металлическое ограждение, водитель в больнице. Предварительно, причина аварии - плохое самочувствие 43-летнего мужчины. Дорожная милиция сообщает, что ДТП произошло сегодня около 10 утра, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Не справился с управлением на закруглении

Вылетела с дороги в кювет, перевернулась на крышу. Водитель "Хендэ-Санта" и пассажир погибли в ДТП ночью в Столинском районе. По предварительной информации, около 3 часов вблизи деревни Федоры 34-летний житель Пинска за рулем автомобиля "Хендай-Соната" не справился с управлением на закруглении и вылетел с дороги. Автомобиль оказался в мелиоративном канале. Погибли двое, имя водителя известно, личность второго мужчины пока не установлена. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, ГАИ и спасатели.

Автомобили "Опель" и "Форд" столкнулись на М1

"Опель" и "форд" столкнулись на М1 под Борисовом, погиб ребенок 2019 года, еще один полуторагодовалый малыш пострадал. По предварительным данным, ДТП произошло около 23:00 в субботу, 17 июля. "Опель" двигался в сторону Минска, на ремонтируемом участке М1 он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем "Форд". ГАИ сообщает: в больницу отвезли водителя "опеля" и двух его пассажиров - женщину и ребенка. Малыша медики не спасли. Предварительно установлено, что ребенок в момент аварии находился в автокресле, но не был пристегнут. На место также выезжали спасатели для деблокировки пострадавших, но водитель и пассажиры "форда" выбрались из авто самостоятельно.

Осторожно: дикие животные!

За минувшие выходные на территории Гомельской области произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека. Днем 18 июля 51-летний водитель автомобиля "Мазда" во избежание наезда на дикое животное, которое внезапно выбежало на проезжую часть, изменил направление движения, из-за чего не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП пострадала женщина-пассажир.

В этот же день произошло ДТП в Речицком районе. Примерно в 18:45 водитель мотоцикла "Хонда", двигаясь по трассе граница России - Гомель - Кобрин, сошелся на дороге с диким животным - лосем. От удара мотоциклиста отбросило в сторону. Мужчина находится в реанимации речицкой больницы.