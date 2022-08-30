Обзор дорожных новостей Беларуси за 30 августа

Отказали тормоза - предварительная причина аварии в столичном микрорайоне Лошица, где троллейбус врезался в маршрутку. ДТП случилось на улице Шпилевского, когда "мерседес" остановился на красный. В аварии пострадала пассажир микроавтобуса, ее доставили в больницу для обследования.

Не справился с управлением

Задержан водитель, устроивший смертельную аварию в Свислочском районе. Накануне вечером четверо рабочих возвращались домой, шофер за рулем "опеля" не справился с управлением, авто съехало в кювет. Машина врезалась в дерево и перевернулась. Водитель и пассажиры оказались заблокированы в салоне - их доставали спасатели. На месте происшествия скончался 52-летний пассажир, остальных отвезли в больницу, пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Сообщается, что никто из участников не был пристегнут. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

Школьник на самокате попал под колеса

Десятилетний школьник на самокате попал под колеса "мерседеса", когда попытался переехать дорогу. Инцидент случился в Гомеле на пешеходном переходе. Подростка отправили в больницу, в обстоятельствах аварии разбирается дорожная милиция.

Столкнулись скорая, легковой автомобиль и бензовоз