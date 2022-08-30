3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Обзор дорожных новостей Беларуси за 30 августа
Отказали тормоза - предварительная причина аварии в столичном микрорайоне Лошица, где троллейбус врезался в маршрутку. ДТП случилось на улице Шпилевского, когда "мерседес" остановился на красный. В аварии пострадала пассажир микроавтобуса, ее доставили в больницу для обследования.
Не справился с управлением
Задержан водитель, устроивший смертельную аварию в Свислочском районе. Накануне вечером четверо рабочих возвращались домой, шофер за рулем "опеля" не справился с управлением, авто съехало в кювет. Машина врезалась в дерево и перевернулась. Водитель и пассажиры оказались заблокированы в салоне - их доставали спасатели. На месте происшествия скончался 52-летний пассажир, остальных отвезли в больницу, пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Сообщается, что никто из участников не был пристегнут. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.
Школьник на самокате попал под колеса
Десятилетний школьник на самокате попал под колеса "мерседеса", когда попытался переехать дорогу. Инцидент случился в Гомеле на пешеходном переходе. Подростка отправили в больницу, в обстоятельствах аварии разбирается дорожная милиция.
Столкнулись скорая, легковой автомобиль и бензовоз
Бригада медиков погибла в Ярославской области. Там столкнулась скорая, легковой автомобиль и бензовоз. Очевидцы рассказали, что водитель и два фельдшера не успели выбраться из авто, когда скорая вспыхнула от разлитого топлива. Вскоре огонь перекинулся на соседние дома. Ликвидировать последствия аварии пришлось спасателям. Общая площадь пожара составила 200 м2.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов