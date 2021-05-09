Обзор праздничных событий 9 Мая в регионах Беларуси

Только белорусы вправе решать, какой будет наша страна. Но одно будет точно неизменно - она любима и свободна. И сегодня Беларусь наполнена яркими праздничными красками.



На главных локациях в столице и регионах и наши корреспонденты. В Бресте - это Брестская крепость-герой. В Витебске - площадь Победы. Могилев почтил память героев на площади Славы. И прямо сейчаспраздничный обзор.





В Бресте цитадель утопает в цветах

Брестская крепость-герой. Символ несокрушимости народа-победителя. Сегодня цитадель утопает в цветах. В Бресте праздничный день начался с чествования государственного герба и государственного флага Республики Беларусь. По центральным улицам города огромный флаг пронесли в Брестскую крепость. В многотысячной колонне прошли участники акции "Беларусь помнит".

"Это очень важный праздник не только для меня, но и всей страны, это День Победы! Я хочу сказать спасибо ветеранам за мирное небо над головой".

"Для нашей семьи этот праздник значит очень многое. Это победа нашего народа над фашистскими захватчиками. Это праздник для каждой семьи нашей страны".

Прошли маршем и в знак глубокой благодарности и уважения к подвигу преклонили колено военнослужащие Брестского гарнизона. А в завершение митинга

Беларуси подняли в небо над Брестской крепостью.

В Витебске прошло праздничное шествие

В Витебске праздничное шествие соединило площадь Ленина и площадь Победы.Во главе колонны знамя Победы и государственный флаг Беларуси. Появление стягов у мемориала в честь советских воинов-защитников, партизан и подпольщиков ветераны приветствовали стоя.

В Витебске уже по традиции основной праздничной локацией стала площадь Победы. Сегодня здесь многолюдно: молодежь, представители трудовых коллективов, общественных организаций. В руках цветы и портреты победителей. Ведь у каждой белорусской семьи есть своя личная история войны и свои герои.

Анатолий Бурдо, председатель Витебского молодежного общественного объединения "Военно-патриотический клуб "Поиск":

"Мой отец имел семь ранений, прошел всю войну. Для меня это самый лучший праздник и самый грустный".

Война полностью разрушила Витебск. В 1944 здесь оставалось всего 118 жителей. Спустя 76 мирных лет город удивляет красотой.

Елена Иванова, ветеран Великой Отечественной войны, бывший малолетний узник:

"Я горжусь своим Витебском, я никогда бы не уехала отсюда. Мира, счастья людям, здоровья, чтобы будущие поколения никогда не знали того, что видели мы".

"Так как я много читаю про войну, я был в Хатыни, в Шуневке, я знаю, что фашисты сделали с Витебском, поэтому я очень ценю эту победу".











В Могилеве звучатслова благодарности ветеранам





Сотни человек пришли поклониться памяти павших героев и сказать слова благодарности ветеранам в Могилеве.

"Это праздник в душе у каждого. И мы этим должны гордиться, помнить, не забывать. Наши деды не просто так воевали, отвоевывали свою землю".

"Мы не хотим, чтобы была война, чтобы каждый день стреляли, убивали, брали в плен, танки ездили, я хочу, чтобы был мир и чистое небо".

"Мы помним, всегда будет так. С праздником! Мирного неба!"

Открылся сегодня в Могилеве и первый в стране магазин госсимволики. Настоящий исторический центр. Здесь не только сувениры, открытки, гербы областей, справочники. По сути, ликбез по символике и ее неслучайной расцветке.

Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова:

"Красный цвет - это цвет хоругвий князей полоцких, великих князей литовских, под которыми наши предки защищали нашу родину в те далекие времена. И, конечно же, самый древний символ, который присутствует в нашем флаге - это орнамент. Белорусскому орнаменту несколько тысяч лет. И аналогов такого использования орнаментов на государственном флаге нет".

Елена Лагонда, директор ОАО "Могилевсоюзпечать":

"Открытию этого магазина предшествовали многочисленные пожелания жителей нашего города. Примечательно, что сегодня госпраздник - День Государственного герба и флага. Как раз эта продукция сегодня пользуется наибольшим спросом".







В Гомеле можно было увидеть реконструкцию военного времени

Жители Гомеля сегодня смогли стать участниками исторического феста.А еще увидеть реконструкцию военного времени. На площади Государственного флага развернули концертную площадку под открытым небом. На сцене лучшие творческие коллективы города. А еще слова благодарности ветеранам.

"Это ценно - знать свои корни, знать своих предков, тех людей, которые дали нам это мирное врем. Хочется, чтобы никогда больше это не повторилось, чтобы все ценили мир на всей земле".

"С моим внуком я пришла. Как в песне поется: "со слезами на глазах", у меня тоже такие эмоции. Ветеранам (их так уже мало осталось), конечно же, здоровья. Мой дедушка участвовал в Великой Отечественной войне. Конечно же, великая благодарность".











В Гродноу Кургана Славы прошла выставка военной техники

В Гродно многолюдно сегодня

.Торжественный митинг, выставка военной техники, полевая кухня, медсанчасть и, конечно, песни победы.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:

"Спустя 76 лет на нашей земле мир и покой. И этот мир завоевали сначала наше поколение. А спустя несколько десятилетий охраняют и строят новую жизнь наши дети, внуки и правнуки. Как нам не радоваться".

"Ветераны принесли нам победу. Сделали мир во всем мире. Хочется им сказать огромное спасибо. На празднике работает много разных площадок. Там и прически заплетают, и солдатскую кашу дают попробовать, и учат танцевать, показывают оружие. Мне очень, очень нравится".