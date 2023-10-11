Очаг бубонной чумы ликвидировали на базе 10-й больницы Минска

На базе 10-й больницы Минска развернулись учения по ликвидации очага инфекционного заболевания. По легенде, у пациента хирургического профиля спустя сутки после поступления в отделение проявились симптомы, которые характеризуют бубонную чуму (лихорадка, интоксикация, поражение кожи). От оперативности действий медиков зависит, будет ли инфекция носить массовый характер.

Учения инициированы Минздравом и проводятся ежегодно во всех регионах Беларуси. Специалисты уверены, что тактику действий необходимо четко отработать на случай возможного выявления очага. Сегодня заражения бубонной чумой фиксируются в Монголии, Китае и США.

