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Очаг бубонной чумы ликвидировали на базе 10-й больницы Минска
На базе 10-й больницы Минска развернулись учения по ликвидации очага инфекционного заболевания. По легенде, у пациента хирургического профиля спустя сутки после поступления в отделение проявились симптомы, которые характеризуют бубонную чуму (лихорадка, интоксикация, поражение кожи). От оперативности действий медиков зависит, будет ли инфекция носить массовый характер.
Учения инициированы Минздравом и проводятся ежегодно во всех регионах Беларуси. Специалисты уверены, что тактику действий необходимо четко отработать на случай возможного выявления очага. Сегодня заражения бубонной чумой фиксируются в Монголии, Китае и США.
Участие в учениях Минздрава принимают не только врачи, медсестры 10-й больницы, приглашены эпидемиологи и специалисты управлений здравоохранения.
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