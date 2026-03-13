"Очень важно и почетно" - в Гродно учащимся торжественно вручили паспорта

В Гродно главной площадкой республиканской акции "Мы - граждане Беларуси!" стала областная филармония. Здесь первый взрослый документ получили 26 юношей и девушек из разных уголков области. Это школьники, которые уже проявили себя в учебе, спорте и общественной жизни.

Петр Косицкий, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:

"Эти ребята уже делом доказывают, что молодежь ответственно подходит к званию "гражданин Республики Беларусь". И очень важно в преддверии Дня Конституции, чтобы каждый душою и мыслями был сопричастен к судьбе родной Беларуси, к ее достижениям".

"Получить паспорт гражданина Республики Беларусь для меня очень важно и почетно, и этот момент останется в моей памяти на долгое время. Я всегда старался хорошо учиться, участвовать в конференциях", - поделился учащийся гродненской гимназии № 6 имени Ф. Э. Дзержинского Александр Кот.