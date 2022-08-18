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Очередь 2,5-3 месяца - из-за санкций не завозят комплектующие для операционных
В операционной клинической больницы № 1 г. Минска, современной и высокотехнологичной, много зарубежного оборудования. "Установлен современный ангиографический комплекс, который позволяет выполнять весь спектр операций", - рассказывает завотделением ГКБ № 1Владимир Веселов.
С проблемами начали сталкиваться в апреле, когда вышла из строя плата компьютера ангиографа. Поставку ждали практически 2,5 месяца. После этого вышла из строяпомпа охлаждения.
Если операционная 1-й городской клинической больницы простаивает, то врачи продолжают оперировать. Специально для интервью приехал завотделением. Сегодня он работает на базе ГКБ № 4 города Минска.
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По его словам, обращений пациентов много, и объяснений санкциям, конечно, нет. "Это достаточно сложно и с медицинской, и общечеловеческой точки зрения объяснить. Мы одинаковые, и должны получать помощь. Но есть определенные трудности", - подчеркнул он..
По сути, операционная стоит, и это отражается на пациентах. "Те виды операций, которые выполнялись у нас, не выполняются или выполняются в минимальном количестве. Сформировалась очередь. До того момента, пока мы сломались, очередь была 2-3 недели. Сейчас это отодвинулось на 2,5-3 месяца", - сказал Владимир Веселов.
Уже после того, как 3-я серия была готова, нам позвонили. Необходимую деталь для работы высокотехнологичного аппарата в операционной 1-й городской клинической больницы привезли и начали устанавливать. В ближайшее время приступят к операциям.
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