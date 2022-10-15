Почему существует очередь на дрова, объяснил представитель Минлесхоза

Заместитель начальника управления производства и реализации продукции Минлесхоза Виталий Бондаревич пояснил, чтоочередь на дрова существует всегда, хотя никакого дефицита дров нет, пишет sb.by.

И объяснил, почему так происходит. "К примеру, вы оставляете письменную заявку на 10 кубометров березовых дров.Через два дня вам звонят и предлагают привезти. Однако вам это неудобно, хотелось бы через месяц… Или вы хотели купить только березу, а осину брать не хотите. Тогда предлагают следующим по очереди. Сейчас мы ставим перед лесничими задачу отоварить дровами в течение 30 суток после получения заявки, в некоторых районах получается 60 дней", - привел пример Виталий Бондаревич.

Получается, дело не в том, что запасов нет, просто не всегда совпадают пожелания и возможности. При этом в одной области может не быть спроса, а в другой все заготовленное отгружают буквально "с колес".

В то же время на лесосеке разрешается самому заготавливать дрова за копейки. Все по закону и действительно недорого.