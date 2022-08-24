Очереди на белорусско-польской границе: в пункте пропуска "Брест" стоят больше 300 машин

Большие очереди на белорусско-польской границе. В пункте пропуска "Брест" в ожидании около 300 легковушек. Пропускная способность погранперехода - 1 700 машин в сутки. Но польские службы оформляют лишь 400. Ситуация усложняется началом бархатного сезона: многие туристы едут через Беларусь транзитом. Сейчас легковые машины могут пересечь белорусско-польскую границу только в двух пунктах пропуска ("Брест" и "Берестовица"). Остальные переходы закрыты по инициативе Польши. С чем связана медлительность работы польских пограничников, не известно. Официальных комментариев сопредельная сторона не дает. Поэтому остается лишь догадываться, что это очередная провокация, от которой страдают простые люди.Наши ведомства неоднократно официально обращались в таможенную службу Польши, но ответа так и не получили.