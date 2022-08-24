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Очереди на белорусско-польской границе: в пункте пропуска "Брест" стоят больше 300 машин
Большие очереди на белорусско-польской границе. В пункте пропуска "Брест" в ожидании около 300 легковушек. Пропускная способность погранперехода - 1 700 машин в сутки. Но польские службы оформляют лишь 400. Ситуация усложняется началом бархатного сезона: многие туристы едут через Беларусь транзитом. Сейчас легковые машины могут пересечь белорусско-польскую границу только в двух пунктах пропуска ("Брест" и "Берестовица"). Остальные переходы закрыты по инициативе Польши. С чем связана медлительность работы польских пограничников, не известно. Официальных комментариев сопредельная сторона не дает. Поэтому остается лишь догадываться, что это очередная провокация, от которой страдают простые люди.Наши ведомства неоднократно официально обращались в таможенную службу Польши, но ответа так и не получили.
Сопредельная (польская) сторона не исполняет взятые на себя ранее требования по поводу пропуска определенного количества транспортных средств. Плюс к этому неритмичность самого приема сопредельной стороной. Отсюда тот результат, который мы здесь имеем.
ПП и пограничная служба в частности работают в штатном режиме в пункте пропуска "Брест", никаких сбоев с нашей стороны не допускается - смена штатно выставлена и готова пропускать количество транспортных средств, которое определено в соответствии с технологией.
В польских пунктах пропуска перестали отмечать так называемые ВАТы - это система, аналогичная Такс-фри. До недавнего времени жители других стран могли вернуть себе до 23 % стоимости от покупки в польских магазинах. Теперь эту возможность для белорусов польская сторона отменила.
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