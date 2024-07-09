Очереди за получением ключей ЭЦП - в МНС прокомментировали ситуацию

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, в котором блогер возмутилась ночными очередями в налоговую для получения ключа электронной цифровой подписи. Пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Сергей Солодухо прокомментировал ситуацию с очередями за получением ключей электронной цифровой подписи. Слова специалиста приводит БЕЛТА.



В Беларуси издание и продление сертификатов ЭЦП осуществляют 12 регистрационных центров, аккредитованных Государственной системой управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи (ГосСУОК). В настоящее время действуют 44 точки оказания электронных услуг республиканского удостоверяющего центра ГосСУОК, информация о которых размещена на портале НЦЭУ.



Сергей Солодухо рассказал о том, какие меры приняты для сокращения очередей:"Для удобства плательщиков во всех регистрационных центрах (кроме точки по адресу: Минск, проспект Машерова, 25) через официальный сайтвозможна предварительная запись. То есть можно выбрать дату и время посещения регистрационного центра".



РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" с 4 июля переместил точку оказания электронных услуг, которая ранее располагалась по адресу: Минск, проспект Машерова, 7, в более комфортное помещение по адресу: Минск, проспект Машерова, 25, каб. 200, где появился зал ожидания, а также оборудовано 16 удаленных рабочих мест вместо 12.



"Министерство по налогам и сборам учло максимальную загруженность регистрационных центров, аккредитованных ГосСУОК, а также приняло во внимание обращения плательщиков о невозможности выполнения в таких условиях обязанности по представлению налоговых деклараций индивидуальными предпринимателями в электронном виде. Налоговые декларации (расчеты), поданные на бумажном носителе, будут приниматься налоговыми органами в установленном порядке", - рассказал Сергей Солодухо. То есть ИП могут по-прежнему подавать декларации на бумаге.



Пресс-секретарь также обратил внимание на возможности идентификационных карт. "При наличии ID-карты индивидуальный предприниматель имеет возможность работать в личном кабинете плательщика и направлять различные электронные документы без дополнительного использования атрибутного сертификата. ID-карта выдается гражданину сроком на 10 лет. Одновременно с ее выдачей выпускается сертификат открытого ключа на тот же срок. Для расширения возможности подачи плательщиками деклараций (расчетов) при помощи ID-карты, во всех инспекциях МНС оборудованы специальные рабочие места со считывателем, на которых любой плательщик может заполнить, подписать и направить декларацию в налоговый орган", - отметил он.