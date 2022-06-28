Очередная остановка "Поезда Победы", куда прибыл передвижной музей на этот раз

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Могилев. В нем воссозданы пассажирский, санитарный вагон, вагон бронепоезда. Отдельно посвящен Брестской крепости. Трехмерные панорамы и интерактивные технологии переносят во времена Великой Отечественной и погружают в атмосферу сражений. Историко-просветительский проект проходит под патронажем Администрации Президента Беларуси и Российской железной дороги. Первыми передвижной музей посетили молодые патриоты и волонтеры.