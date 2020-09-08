Очередная попытка к бегству представителей оппозиционного штаба

Одной из главных новостей минувшего дня в так называемой независимой прессе пытались сделать, якобы задержание в центре Минска одной из деятельниц так называемого оппозиционного штаба. События, произошедшие этой ночью, показали, что это - очередной фейк. Как сообщают нам правоохранители, произошел прорыв границы и попытка побега - ее осуществили участники Координационного совета Мария Колесникова, а также два ее ближайших соратника - Антон Родненков и Иван Кравцов. На этом видео нет ночной погони. Все абсолютно спокойно.







Троица проходит официальный пункт досмотра в штатном режиме. Но в связи с усилением государственных границ на всех точках пропуска выставлены дополнительные контрольные пункты. Один из них в районе деревни Александровка (именно там проводилась дополнительная проверка) и произошел инцидент. Остановившись на осмотр автомобиля беглецы запаниковали, не подчинились требованию сотрудника Погранкомитета и попытались скрыться на территории Украины, чуть не сбив при этом пограничника. Находившаяся в автомобиле Колесникова, которую буквально выбросили из машины, - задержана. Двое мужчин сбежали на территорию Украины. В данный момент совместно с украинской стороной проводятся поисковые мероприятия. В ходе осмотра места происшествия правоохранителями обнаружен мобильный телефон одного из сбежавших, на котором имеется запись, сделанная прямо накануне отъезда.







