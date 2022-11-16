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Очередная провокация: на границе с Украиной сбит беспилотник

Еще один беспилотник сбит на границе с Украиной. Пинские пограничники в 100 метрах от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Беларуси. Инцидент произошел сегодня в Кобринском районе.

Квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки. Аналогичный случай произошел 2 ноября в километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе.

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