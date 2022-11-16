Очередная провокация: на границе с Украиной сбит беспилотник

Еще один беспилотник сбит на границе с Украиной. Пинские пограничники в 100 метрах от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Беларуси. Инцидент произошел сегодня в Кобринском районе.