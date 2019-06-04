Очередная прямая телефонная линия в субботу, восьмого июня

К представителям власти можно обратиться напрямую. Найти точные ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь - в субботу, восьмого июня. С девяти до двенадцати часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.