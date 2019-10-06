Очередная серия проекта "На контроле Президента". Вторичные ресурсы

Переработка вторсырья. В эти минуты журналисты АТН готовят к эфиру очередную серию проекта "На контроле Президента". В объективе съемочной группы - раздельный сбор мусора. Тема близкая России, Америке и, конечно, Беларуси.



В борьбе с отходами надо объединяться - совсем недавно с высокой трибуны саммита ООН призывала и 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг. С чего начинать и к чему быть готовым? Региональные центры, заводы по сжиганию мусора, отказ от пластика в пользу стекла и бумаги. Узнаем уже через три дня на "Беларусь 1".