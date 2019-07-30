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Очередная телефонная линия состоится 3 августа

К представителям власти можно обратиться напрямую. Найти точные ответы на спорные вопросы предложат во время телефонных линий. Очередная связь - в субботу 3 августа.

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