Очередная воздушная провокация: латвийский вертолет нарушил границу Беларуси

Сегодня, 10 февраля, в 12:20 зафиксирован очередной факт нарушения государственной границы Беларуси. Латвийский вертолет Agusta Westland залетел на белорусскую территорию в районе н. п .Думаришки Браславского района на глубину до 400 метров и вернулся обратно в Латвию. Подобные инциденты участились в последнее время и могут расцениваться как провокационные действия сопредельных стран с целью создания напряженности на границе. Напомним, 8 февраля латвийский легкомоторный самолет Ан-2, залетев на территорию Беларуси на 300 метров, облетел пункт пропуска Урбаны. Несколькими неделями ранее, 24 января, белорусскую границу нарушил украинский беспилотник в Малоритском районе. А в декабре прошлого года вертолет из Украины вторгся в воздушное пространство нашей страны в районе пункта пропуска "Новая Рудня".

Валентин Бусько, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси