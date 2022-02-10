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Очередная воздушная провокация: латвийский вертолет нарушил границу Беларуси
Не прошло и трех дней, как очередная провокация в воздухе со стороны Латвии. Вертолет вторгся в воздушное пространство Беларуси. К слову, это уже четвертая попытка нарушения нашей границы - за три месяца. Ситуацию прокомментировали в Госпогранкомитете.
Сегодня, 10 февраля, в 12:20 зафиксирован очередной факт нарушения государственной границы Беларуси. Латвийский вертолет Agusta Westland залетел на белорусскую территорию в районе н. п .Думаришки Браславского района на глубину до 400 метров и вернулся обратно в Латвию. Подобные инциденты участились в последнее время и могут расцениваться как провокационные действия сопредельных стран с целью создания напряженности на границе.Напомним, 8 февраля латвийский легкомоторный самолет Ан-2, залетев на территорию Беларуси на 300 метров, облетел пункт пропуска Урбаны. Несколькими неделями ранее, 24 января, белорусскую границу нарушил украинский беспилотник в Малоритском районе. А в декабре прошлого года вертолет из Украины вторгся в воздушное пространство нашей страны в районе пункта пропуска "Новая Рудня".
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