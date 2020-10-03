3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Очередная женская суббота поблекла и стала немногочисленной
Не в настроении оказались сегодня участницы традиционных прогулок выходного дня по белорусской столице. Очередная женская суббота поблекла и стала немногочисленной.
Променад вдоль проспекта Независимости с цветами или, как назвали это действо организаторы в одном из телеграм-каналов, цветочный демарш в эту субботу уже никого не удивил. Спад настроений протестующих не просто чувствуется, а заметен невооруженным глазом. Подробнее - Ксения Лебедева.
Холодная погода по вкусу не всем. Наверное, поэтому сегодняшние акции, инициаторами которых выступило женское бчб-сообщество, поддержали немногие. Начнем с предложенного квеста. Задания такого характера: завяжи бчб-ленты на любую ограду или столб, переставь продукты в супермаркете в бчб-гамме, повесь листовку в публичном пространстве.
Позже девочки выкладывают отчеты о проделанной работе: посмотрите, как нити для вязания, так и тянутся к спицам...Вы серьезно? Квест? Ликбез. Обычно квест - это интеллектуальный вид игровых развлечений, во время которых участникам нужно преодолеть ряд препятствий, разгадать логические загадки для достижения цели. Или нет?
Так что же такое демарш? Дипломатическое выступление правительства или дипорганов одного государства перед правительством другого. То есть, кто-то взял и разделил страну на два лагеря? Но зачем? Но как можно отказаться от прошлого? Тот, кто не помнит историю, у того нет настоящего. Неужели все время независимости страны можно вот так вычеркнуть и построить на пустом что-то новое. Воздушные замки?
Солигорск сегодня. Несмотря на уговоры альтернативщиков, не смогли отказаться от высокой зарплаты, социальной защищенности и квартир. Ведь взамен им ничего не предложили.
Главное - помнить, что бабье лето - время короткое и непостоянное. А качественно связанные носки согреют в любую погоду.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов