Не в настроении оказались сегодня участницы традиционных прогулок выходного дня по белорусской столице. Очередная женская суббота поблекла и стала немногочисленной. Променад вдоль проспекта Независимости с цветами или, как назвали это действо организаторы в одном из телеграм-каналов, цветочный демарш в эту субботу уже никого не удивил. Спад настроений протестующих не просто чувствуется, а заметен невооруженным глазом. Подробнее - Ксения Лебедева.

Позже девочки выкладывают отчеты о проделанной работе: посмотрите, как нити для вязания, так и тянутся к спицам...Вы серьезно? Квест? Ликбез. Обычно квест - это интеллектуальный вид игровых развлечений, во время которых участникам нужно преодолеть ряд препятствий, разгадать логические загадки для достижения цели. Или нет?

Так что же такое демарш? Дипломатическое выступление правительства или дипорганов одного государства перед правительством другого. То есть, кто-то взял и разделил страну на два лагеря? Но зачем? Но как можно отказаться от прошлого? Тот, кто не помнит историю, у того нет настоящего. Неужели все время независимости страны можно вот так вычеркнуть и построить на пустом что-то новое. Воздушные замки?

