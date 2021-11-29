Литовские силовики забили до смерти беженца

Очередная жертва беззакония европейской демократии. Сегодня белорусские пограничники обнаружили еще один труп. Жертву подбросили на нашу территорию со стороны Литвы. В то время как Беларусь организует размещение обессиленных беженцев под крышей логистического центра, помогает с едой, одеждой и всем необходимым, Литва и Польша используют откровенно гестаповские методы устрашения, которые заканчиваются летальным исходом. При этом Европейский союз (по крайней мере в своих заявлениях) никак не осуждает такую нацистскую политику.

Убит представителями демократической страны Евросоюза за то, что умолял об убежище. Сегодня эта чудовищная фраза - реальность. Гуманные литовские силовики забили до смерти очередного беженца. Труп, как и полагается, выбросили на территорию диктаторской Беларуси.

Пытать отсутствием сна, избивать дубинками, стрелять и травить собаками (все то, чем занимаются литовские люди в погонах и без них) - это не преступления против человечности, это, оказывается, норма в цивилизованной Европе. Ну, если судить по высказываниям председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Вот она оценивает действия с беженцами официального Вильнюса: "Литва гуманно и решительно справляется с гуманитарным кризисом".













А это литовские приверженцы прав и свобод человека натравили собаку на беженца. Раньше так делали фашисты. Спускали на обессиленных узников концлагерей собак. И вот у них в XXI веке нашлись продолжатели. Они пока еще не делают перчаток из человеческой кожи. Хотя этого нельзя утверждать, потому что СМИ и правозащитников со своей стороны границы литовцы стараются держать подальше. Вот просто интересно, Урсула фон дер Ляйен что скажет на видео- и фотодоказательства зверств литовских душегубов?

Несмотря на затыкание ртов и режим цензуры, уже доподлинно известно - на совести литовских и польских садистов как минимум 6 трупов. 6 смертей на границе Евросоюза. А сколько людей буквально изуродованы человеконенавистнической позицией Европы - видеть в беженцах мясо, с которым можно делать все что угодно.

За недели сна на сырой земле у врат в европейский рай, огороженный колючей проволокой и силовиками, у людей обморожения, раздутые ноги, с трудом помещающиеся в обувь. Тут и до гангрены недалеко - обморожение и распухание ног у беженцев встречается часто.

А эти люди все равно с надеждой смотрят в сторону литовских, польских щитов по ту сторону границы, умоляют открыть им и их детям коридор в Германию.

Тем временем в Польше, польские журналисты утверждают, за последнее время на границе погибли не менее 12 мигрантов. Могилы недалеко от мест смерти. А местные жители уверяют, что в лесах на польской территории много тел мигрантов. Напомню, вчера со стороны Литвы выбросили на границу труп 30-летнего мужчины.













Следователи опросили местных жителей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено УГКСЭ по Витебской области. По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Оксана Лазько, официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области

В сентябре в районе Августовского канала нашли тело беженки из Ирака. Рядом были трое маленьких детей, муж и пожилая женщина. Они рассказали, как польские силовики привезли их к границе на машине и под угрозами босых вытолкнули на белорусскую сторону.

В августе попало на видео, как сотрудники пограничной службы Литвы перетаскивают без сознания беременную женщину (беженку) на линию к белорусской границе. Все это происходит уже не при молчаливом одобрении Евросоюза.

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