На белорусско-польской границе нашли тело гражданина Ирака

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Установлено, что погибшим является 25-летний гражданин Ирака. Рядом с погибшим находились еще 7 иностранных граждан, в том числе 5-летний ребенок. Они рассказали, что вооруженные мужчины в форме вытолкали их на территорию Беларуси и уже в тот момент мужчина был мертв. Следователями с участием специалистов областного управления ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены следы, подтверждающие слова иностранцев. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, назначены экспертные исследования для установления всех обстоятельств произошедшего.

Мария Трушинская, официальный представитель СК Беларуси

