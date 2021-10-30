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На белорусско-польской границе нашли тело гражданина Ирака
Очередная жертва «новой» европейской политики и бесчеловечности к беженцам. Накануне днем на границе с Польшей белорусские пограничники обнаружили группу мигрантов из Сирии и Ирака. Рядом с ними лежал труп мужчины. Как заявили в Госпогранкомитете нашей страны, оставленные на земле следы говорили о том, что тело иностранца перетащили в Беларусь через границу. Это подтвердят и свидетели (когда случилась трагедия, они находились в соседней стране).
Ныне погибший был болен диабетом и нуждался в инсулине. Однако польские силовики в ответ на просьбы мигрантов оказать медпомощь задержали их идля устрашениястали избивать. Особой жестокостью, отметили иностранцы,отличалась женщина.
Мы находились на территории Польши. Мужчина был болен диабетом, ему нужны были лекарства. Но польские пограничники не слушали наши просьбы, они нас избили, а когда увидели мертвое тело, то разрезали металлическое заграждение и заставили перейти на другую сторону границы.
На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Установлено, что погибшим является 25-летний гражданин Ирака. Рядом с погибшим находились еще 7 иностранных граждан, в том числе 5-летний ребенок. Они рассказали, что вооруженные мужчины в форме вытолкали их на территорию Беларуси и уже в тот момент мужчина был мертв. Следователями с участием специалистов областного управления ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены следы, подтверждающие слова иностранцев. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, назначены экспертные исследования для установления всех обстоятельств произошедшего.
Польские силовики вытесняют беженцев на территорию Беларуси
Кроме того, польские правоохранители без всяких разбирательств задержали и силой вытеснили еще двух иностранцев. У тех при себе имелись документы, выданные в Германии, для оказания помощи людям, попавшим в сложную ситуацию. И это уже не первая подобная трагедия на границе, ставшая результатом крайне жестокого отношения к беженцам со стороны силовиков отдельных стран ЕС.
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