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Очередная жертва онлайн-аферистов - житель Пинска потерял 8 тыс. долларов

В Пинске мужчина стал жертвой онлайн-аферистов. В интернете познакомился с девушкой, которая заверила его в том, что у собеседника хороший потенциал для серьезного заработка, и свела с "экспертом", который поможет "сформировать инвестиционный портфель". Тот помог мужчине зарегистрироваться брокером на бирже, где торгуют акциями предприятий, и объяснил, что количество заработанных денег зависит от количества введенных в оборот. Однако специалист по инвестициям оказался мошенником.

Потерпевший взял кредит, перевел 8 тыс. долларов в биткоины и по указанию своего куратора отправил их на криптокошелек. Лишь после этого у потерпевшего закрались сомнения, он попытался вывести деньги с биржи, но не смог. Поняв, что его обманули, обратился в милицию.
Андрей Христюк, начальник отдела управления уголовного розыска УВД Брестского облисполкома

Правоохранители напоминают, что торговля ценными бумагами и криптовалютой должна вестись только на проверенных платформах. Не стоит доверять анонимам из интернета, которые обещают большие заработки за минимальный срок.

Фото:pixabay.com

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