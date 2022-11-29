Очередная жертва онлайн-аферистов - житель Пинска потерял 8 тыс. долларов

Потерпевший взял кредит, перевел 8 тыс. долларов в биткоины и по указанию своего куратора отправил их на криптокошелек. Лишь после этого у потерпевшего закрались сомнения, он попытался вывести деньги с биржи, но не смог. Поняв, что его обманули, обратился в милицию.

Андрей Христюк, начальник отдела управления уголовного розыска УВД Брестского облисполкома