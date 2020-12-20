Очередное БЧБ-воскресенье. Как это выглядело в реальности

Очередное БЧБ-воскресенье - и очередной истекший ультиматум "невероятных" закончился полным пшиком. Попытка изобразить много шума не задалась от слова "совсем". Наши операторы, сегодня, к счастью, не сняли ничего особенного. Потому что никого и не встретили особо. Это в телеграм-каналах 20 декабря пытались представить как нечто грандиозное. Фигурировало слово «калены» и прочие характеристики, которые хотя бы отдаленно напоминали массовость.

В общем, разбились надежды сбежавших за границу, что сегодня телеграмоуправлямые сделают нужную картинку. Да еще посидят на Новый год! Чтобы можно было на основе этого надувать зимне-весеннюю кампанию протестов. Провал объясняется легко. Видимо, не 3%, а подавляющая часть наших доморощенных "змагароу" осознала, что их просто разводят, как расходный материал. Есть картинка - есть деньги для протеста. Драка за иностранные финансы сейчас у беглых протестунов развернулась невероятная. Скоро мы вам про это расскажем. А нет денег - нет и "кален" на улицах Минска.