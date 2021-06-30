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Очередного участника прошлогодних летних беспорядков выявили бойцы ГУБОП

Поддался влиянию деструктивных телеграм-каналов и отправился на протестные марши. Очередного участника прошлогодних летних беспорядков выявили бойцы ГУБОП.35-летний житель Новополоцка 10 августа вместе с агрессивной толпой громил город. Известно, что мужчина работает электросварщиком.


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