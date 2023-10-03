Очередной этап проверки боевой готовности Вооруженных сил стартовал в Беларуси

Экипажи штурмовой авиации наносят авиаудар на одном из полигонов Вооруженных сил, особенность задачи состоит в том, что экипажи получили информацию перед вылетом. Экипажи вертолетов будут выполнять задачи по поддержке сухопутных войск. В частности, по прикрытию войск, которые совершают марш в назначенные районы.

Леонид Давидович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО - начальник авиации ВС Беларуси