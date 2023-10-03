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Очередной этап проверки боевой готовности Вооруженных сил стартовал в Беларуси

Стартовал очередной этап проверки боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси. Данный этап начался по поручению Президента - главнокомандующего Александра Лукашенко. При этом общее руководство мероприятиями будет осуществлять Госсекретариат Совбеза страны. Проверка носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Военные задействуют авиацию, также запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях.

Один из парашютно-десантных батальонов 103-й воздушно-десантной бригады по плану старшего начальника совершает марш в назначенный район. Наши военнослужащие сдадут нормативы по основным предметам боевой подготовки и после выполнения учебно-боевых задач вернутся в пункт постоянной дислокации.
Вадим Бобилевич, замкомандира воздушно-десантной бригады ВС Беларуси
Экипажи штурмовой авиации наносят авиаудар на одном из полигонов Вооруженных сил, особенность задачи состоит в том, что экипажи получили информацию перед вылетом. Экипажи вертолетов будут выполнять задачи по поддержке сухопутных войск. В частности, по прикрытию войск, которые совершают марш в назначенные районы.
Леонид Давидович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО - начальник авиации ВС Беларуси

Военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности. В Минобороны просят отнестись к подобным маневрам с пониманием.

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