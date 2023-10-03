3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Очередной этап проверки боевой готовности Вооруженных сил стартовал в Беларуси
Стартовал очередной этап проверки боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси. Данный этап начался по поручению Президента - главнокомандующего Александра Лукашенко. При этом общее руководство мероприятиями будет осуществлять Госсекретариат Совбеза страны. Проверка носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Военные задействуют авиацию, также запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях.
Один из парашютно-десантных батальонов 103-й воздушно-десантной бригады по плану старшего начальника совершает марш в назначенный район. Наши военнослужащие сдадут нормативы по основным предметам боевой подготовки и после выполнения учебно-боевых задач вернутся в пункт постоянной дислокации.
Экипажи штурмовой авиации наносят авиаудар на одном из полигонов Вооруженных сил, особенность задачи состоит в том, что экипажи получили информацию перед вылетом. Экипажи вертолетов будут выполнять задачи по поддержке сухопутных войск. В частности, по прикрытию войск, которые совершают марш в назначенные районы.
Военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности. В Минобороны просят отнестись к подобным маневрам с пониманием.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
На "Красном пищевике" принимал и угощали участников проекта "Марафон единства"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября