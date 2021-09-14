Очередной этап учений "Запад-2021" - десантирование с самолетов Ил-76 и бой с условным противником на временно захваченной территории

На Брестском полигоне состоялся очередной этап учений "Запад-2021". Участие в нем приняли 3 сотни личного состава и 4 десятка единиц боевой техники. Десантирование прошло с 20 самолетов Ил-76. Военнослужащим, согласно замыслу, необходимо было высадиться в районе временно захваченной территории, завязать на себя бой с условным противником и удержать плацдарм до подхода основных сил. По первоначальной оценке, десантирование прошло успешно. Пилоты, бойцы сил спецопераций и ВДВ продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженности совместных действий. О самом романтичном этапе военных маневров - Александр Смирнов.

Массовое десантирование - настоящее событие не только для участников учений. Увидеть своими глазами грандиозное зрелище собрались и ценители военного искусства, ветераны, школьники и семьи военнослужащих. Для учеников кадетских классов это еще и наука на будущее.

Открывает военный эпизод боевая авиация. Истребители Су-30 имитируют воздушный бой и прикрытие основных сил. Уже затем в небе появляется эшелон Ил-76. Первым делом в заданный квадрат сбрасывается военная техника. Два десятка военно-транспортных самолетов идут парами с интервалом в 30 секунд.





Основная часть эшелона поднялась в воздух с военного аэродрома Кресты под Псковом. Они преодолели около тысячи километров, уже в белорусском небе к ним присоединился наш борт с полусотней бойцов сил специальных операций. Задача десанта - высадиться на временно захваченной условным неприятелем территории, занять наиболее важные рубежи и сдерживать противника до подхода основных сил.

Для сил специальных операций учения начались не сегодня, а с самого первого дня. Десантно-штурмовая бригада 38-ки изначально выдвинулась на полигон Даманово. Оттуда марш-бросок до Бреста. Форсирование водной преграды на реке Мухавец, захват острова, где засели террористы, уничтожение незаконного вооруженного формирования на Брестском полигоне и десантирование в совместном эшелоне. Каждый день им ставили новые задачи. Поэтому пришлось импровизировать и проявлять военную смекалку.

Стоит отметить, что дневную операцию предваряла ночная высадка. Заданный квадрат для оперативного десанта подготавливал тактический. Впервые в таком специфическом маневре совместно с белорусским и российским войсками принял участие казахский контингент и, говоря военным языком, показал свою совместимость. А уже утренний экзамен показал высокий уровень подготовки и слаженности. По предварительной оценке, техника и личный состав приземлились точно в намеченную площадку.



