Вторым перегонным тоннелем связали станции метро "Аэродромную" и "Неморшанский сад"

Развитие транспортной инфраструктуры под землей и очередной этап в строительстве метро. Механизированный комплекс "Алеся" связал вторым перегонным тоннелем новые станции зеленой ветки - "Аэродромную" и "Неморшанский сад".

Сегодня ротор вышел в котловане в микрорайоне Курасовщина.Длина подземного сооружения 150 метров, а глубина - 16. Скоро специалисты начнут отделочные работы.