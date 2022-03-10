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Вторым перегонным тоннелем связали станции метро "Аэродромную" и "Неморшанский сад"

Развитие транспортной инфраструктуры под землей и очередной этап в строительстве метро. Механизированный комплекс "Алеся" связал вторым перегонным тоннелем новые станции зеленой ветки - "Аэродромную" и "Неморшанский сад".

Сегодня ротор вышел в котловане в микрорайоне Курасовщина.Длина подземного сооружения 150 метров, а глубина - 16. Скоро специалисты начнут отделочные работы.

Следующая на очереди - станция "Слуцкий гостинец".Там сейчас готовят котлован.Рядом с конечной станцией зеленой ветки занимаются строительством депо для поездов.

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