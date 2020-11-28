Очередной фейк

Этот месседж белорусов, конечно же, проигнорируют заграничные экстремисты, публикуя очередные призывы к деструктивным действиям. Ведь своя шкура в тепле. И расчет на то, что повезет и проверять информацию никто не будет.



Как в этом случае... Телеграм-чаты и недоСМИ накануне в очередной раз подтвердили свое реноме профессиональных фейкометателей. Словно по команде, они наперебой пели о постановочных кадрах из больницы, которую посетил президент. Мол, один из пациентов - главврач из Могилева.