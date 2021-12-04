Очередной фейк "Новой газеты"

Эта новость про беженцев могла произвести фурор среди либералов и уж точно должна была уйти в западные СМИ с должным переводом. Правда была размазана сразу же, как только появилась в желтом издании.

"Новая газета", главный редактор которой неоднократно извинялся и был оштрафован за свои материалы, теперь попытался сотворить очередную сенсацию. А на выходе получилась утка. Итак. Российская "Новая газета" и бывшее белорусское онлайн-медиа активно стали разгонять фейк о беженцах. Они выдают голос оператора Белтелерадиокомпании за "человека в штатском", который якобы уговаривает прорывать польский кордон в ближайшие 3 дня.



Голос за кадром говорит: "Пока снимаю на свой носитель, мне нужно передать на ГЭФ"





Теперь объясняем для "невероятных" и "новых": сокращение ГЭФ - журналистский сленг, так называют итоговую воскресную программу на "Беларусь 1" "Главный эфир". Естественно, что она в приоритете, затем видео митинга уйдет в субботние новости и коллегам, например, МТРК "Мир"). Итого: на митинге беженцев работает наша съемочная группа, которая снимает для нескольких проектов. Все остальные "голоса" "Новой газеты" и бывших медиа - не более чем польские фейки и дешевая конспирология.















И еще попробуем немного углубиться в историю "Новой газеты".



На счету издания десятки публикаций, не соответствующих действительности. Материалы "Новой газеты" неоднократно признавались в судебных разбирательствах частично или полностью не соответствующими действительности.

На фотографии, которая стала обложкой материала про протесты в Москве 23 января, человек якобы с разбитой головой. Как удалось узнать журналистам телеканала "Россия 1", на фотографии Максим Леликов. Его буквально на следующий день обнаружили дома вполне здоровым.

В соответствии с законом публиковались опровержения. Издание удалило материал в начале года о том, что в подмосковном пансионате готовили студентов провоцировать драки на митинге. Несанкционированные акции, напомню, прошли в некоторых городах России 23 января. Несмотря на старания организаторов, шествия были малочисленными, а провокация таких вот недоСМИ не удалась. В 2020 году суд оштрафовал "Новую газету" на 200 тысяч российских рублей и главного редактора издания Дмитрия Муратова на 60 тысяч рублей за фейковую новость в материале "Свистать всех в казармы" о карантине на атомных подводных лодках, а также о вспышке COVID-19 в одном из районов Чечни. Словом, почти за 27 лет работы "Новая газета" сформировала узнаваемый имидж инфопомойки.

