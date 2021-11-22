Очередной фейк от Вильнюса - постановка фильма о литовском "гостеприимстве"

Очередной фейк от Вильнюса. Фильм о "литовском гостеприимстве" - часть вторая. Как сообщил Госпогранкомитет Беларуси, 19 ноября силовики соседней страны в очередной раз доставили группу беженцев на линию границы для создания постановочного видео. Примечательно: часть этих же иностранцев ранее задействовали на другом участке границы в съемке фильма о литовском "гостеприимстве". После раздачи пакетов с едой литовскими силовиками проведен "инструктаж" о том, как правильно отвечать на вопросы журналистов. На этот раз в качестве снимающих пригласили гражданских лиц, которые задавали беженцам "нужные" вопросы. После так называемого интервью литовские силовики снова забрали всех иностранцев и увезли вглубь своей территории, а видеоматериал опубликовал 21 ноября литовский портал Delfi.