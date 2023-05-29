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Очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в Беларусь

Очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 для обеспечения национальной безопасности Союзного государства прибыл в Беларусь. В ближайшее время комплекс заступит на боевое дежурство. На полигонах России белорусские зенитчики прошли полный курс и готовы применить знания и умения на практике. Поставка проведена в рамках военно-технического сотрудничества между нашей страной и Россией. Тем временем в Беларуси продолжается реализация мер по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск. В том числе оснащение соединений и воинских частей новыми современными образцами вооружения.

На сегодняшний день это самый современный зенитный ракетный комплекс, который способен поражать всю номенклатуру воздушных целей - средства воздушного нападения, в том числе летящих по баллистическим траекториям с дальностью до 400 км. Высокие характеристики, тактико-технические данные комплекса, подготовленные боевые расчеты - это серьезный аргумент для обеспечения безопасности нашей страны и мирного труда наших граждан.
Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси

Как отметил командующий ВВС и ПВО, благодаря плановой и системной работе по перевооружению и переоснащению, мы всегда имеем высокие показатели профессионализма военнослужащих войск противовоздушной обороны.

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