Очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в Беларусь

На сегодняшний день это самый современный зенитный ракетный комплекс, который способен поражать всю номенклатуру воздушных целей - средства воздушного нападения, в том числе летящих по баллистическим траекториям с дальностью до 400 км. Высокие характеристики, тактико-технические данные комплекса, подготовленные боевые расчеты - это серьезный аргумент для обеспечения безопасности нашей страны и мирного труда наших граждан.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси