Очередной перенос сроков обнародования отчета ICAO

Международная организация гражданской авиации ICAO в который раз перенесла обнародование своего отчета по майскому инциденту с самолетом Ryanair в Минске. Контора назначила новым сроком отчета 12 ноября. Отговорка прежняя, мол, пока не собрали всю необходимую информацию, процесс продолжается. Получается, что Евросоюзу хватило одного дня, чтобы признать Беларусь виновной в посадке самолета, с борта которого исходила террористическая угроза, и тут же запустить заранее подготовленный пакет антибелорусских санкций. А полгода на сбор, заметьте, фактической прозрачной информации не хватило. Возникает вопрос: что это за международная организация ICAO и на кого работает?