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Очередной пользователь Telegram задержан за угрозы милиционерам
Некоторые не оставляют попыток раскачивания ситуация, за что и несут ответственность. За угрозу и разжигание социальной вражды задержан житель Брестской области. По информации МВД, мужчина в ноябре прошлого года разместил в телеграм-канале призывы к насилию над сотрудниками органов внутренних дел. Личность пользователя удалось установить.
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