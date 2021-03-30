Очередной пользователь Telegram задержан за угрозы милиционерам

Некоторые не оставляют попыток раскачивания ситуация, за что и несут ответственность. За угрозу и разжигание социальной вражды задержан житель Брестской области. По информации МВД, мужчина в ноябре прошлого года разместил в телеграм-канале призывы к насилию над сотрудниками органов внутренних дел. Личность пользователя удалось установить.