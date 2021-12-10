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Очередной рейс в Ирак из Национального аэропорта Минск - более 400 беженцев улетели домой

Очередной рейс в Ирак отправился сегодня из Национального аэропорта Минск.

Всего на борт зарегистрировано 417 пассажиров, среди них двое детей до 2 лет.
Как и ранее, для беженцев выделили отдельный зал ожидания. Людям предоставили питание, воду и даже игрушки для малышей. Несмотря на то что их дом разрушен, они все же решились вернуться на родину. Многие просто не выдерживают тех условий, в которые их поставили польские силовики на границе.

Как не раз отмечал Президент Александр Лукашенко, насильно людей из Беларуси никто выдворять не будет. Тем временем мы готовы помогать по мере возможностей и тем, кто остается в кризисном центре на границе. На завтра, 11 декабря, запланирован еще один вывозной рейс в Эрбиль.

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