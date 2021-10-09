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Cбой в работе Facebook и Instagram
В работе Facebook и Instagram вновь произошел сбой - о неполадках в работе сервисов сообщили пользователи по всему миру. Данные о проблемах с Facebook начали поступать вечером, больше всего жалоб из США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, перебои отмечались в Беларуси и России. Большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются сбои при соединении с сервером, отображении новостной ленты и работе с сайтом. Компания Facebook сообщила, что работает над устранением неполадок.
На этой неделе уже наблюдались масштабные сбои соцсетей. Для Facebook это стало самым продолжительным отключением с 2008 года. На фоне технических проблем снизилась стоимость компании на бирже.
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