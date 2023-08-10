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Очередной "сетевой диверсант" задержан в Минском районе

Очередной "сетевой диверсант". По данным СК, с октября 2020-го по январь этого года 34-летний житель Минского района активно участвовал в деструктивных Telegram-каналах и группах. Мужчина размещал комментарии под фотографиями представителей власти. Не стесняясь в выражениях, оскорблял и публично унижал их. Также комментатор призывал к совершению насильственных действий в отношении высших должностных лиц и к совершению акта терроризма.

Помимо этого, фигурант уничижительно отзывался о военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и распространял негативные оценки и взгляды, пытаясь сформировать неприязнь и чувство ненависти к ним. "Неугодными" стали и правоохранители Беларуси. На протяжении двух лет "диванный воин" систематически оскорблял сотрудников правоохранительных органов, призывал к насилию в отношении них, возбуждая ненависть и разжигая социальную вражду. Рассчитывая на мнимую недосягаемость, для осуществления преступной деятельности он использовал номера оператора мобильной связи Украины. Однако благодаря профессионализму следователей и оперативников его преступная деятельность была прекращена в январе 2023 года. Он задержан сотрудниками милиции.
Максим Ведерко, замначальника отдела СУ УСК по Минской области

Несмотря на то, что в ходе следствия обвиняемый всячески пытался скрыть следы совершенных преступлений и давал противоречивые показания, установлено 45 фактов его преступной деятельности. Уголовные дела возбуждены по 9 статьям.

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