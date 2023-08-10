Очередной "сетевой диверсант" задержан в Минском районе

Помимо этого, фигурант уничижительно отзывался о военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и распространял негативные оценки и взгляды, пытаясь сформировать неприязнь и чувство ненависти к ним. "Неугодными" стали и правоохранители Беларуси. На протяжении двух лет "диванный воин" систематически оскорблял сотрудников правоохранительных органов, призывал к насилию в отношении них, возбуждая ненависть и разжигая социальную вражду. Рассчитывая на мнимую недосягаемость, для осуществления преступной деятельности он использовал номера оператора мобильной связи Украины. Однако благодаря профессионализму следователей и оперативников его преступная деятельность была прекращена в январе 2023 года. Он задержан сотрудниками милиции.

Максим Ведерко, замначальника отдела СУ УСК по Минской области

