Белорусские пограничники продолжают регистрировать факты жестокого обращения с беженцами

Несмотря на многочисленные заявления литовских правоохранителей о беспрекословном соблюдении прав человека, белорусские пограничники продолжают регистрировать факты бесчеловечно жестокого обращения с беженцами. Очередной случай доставки иностранцев к литовско-белорусской границе зафиксирован на участке Лидского погранотряда. На видео мигранты показывают травмы, полученные в ходе общения с действующими по европейским нормам литовскими силовиками. Европейская демократия во всей своей красе.