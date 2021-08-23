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Белорусские пограничники продолжают регистрировать факты жестокого обращения с беженцами

Несмотря на многочисленные заявления литовских правоохранителей о беспрекословном соблюдении прав человека, белорусские пограничники продолжают регистрировать факты бесчеловечно жестокого обращения с беженцами. Очередной случай доставки иностранцев к литовско-белорусской границе зафиксирован на участке Лидского погранотряда. На видео мигранты показывают травмы, полученные в ходе общения с действующими по европейским нормам литовскими силовиками. Европейская демократия во всей своей красе.


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