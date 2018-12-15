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"Беларусь помнит". Зинаида Корж
Агентство теленовостей продолжает рассказ о героях той Великой Победы в рамках проекта "Беларусь помнит". Очередной видеоролик посвящен Зинаиде Корж. Девушка попала на фронт в 14 лет, но, несмотря на свой юный возраст, совершила поистине героический подвиг. Она, как и тысячи ее сверстников, сражалась за то, чтобы ее дети и внуки не знали, что такое война (видео).
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