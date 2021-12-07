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Очередной вывозной рейс Минск - Эрбиль: на родину возвращаются более 400 беженцев
Факт
Менее часа назад очередной самолет с беженцами, решившими вернуться домой, по маршруту Минск - Эрбиль вылетел из главной воздушной гавани Беларуси. Напомним, вывозной рейс выполняет иракская авиакомпания.
На борту "Боинга-747" на родину улетели 417 пассажиров, двое из них - дети до двух лет.
Их мечты о лучшей жизни и надежды быть услышанными оказались разбитыми о молчание и равнодушие коллективного Запада, который сам их к себе и приглашал. Сил и терпения ждать, пока официальная Варшава откроет свои двери в страны Евросоюза, у этих людей больше не осталось. Но как признались сами беженцы, возвращаться домой они тоже не хотят. Там нет будущего ни для взрослых, ни для детей.
Как заявили 7 декабря в Национальном аэропорту Минск, следующий вывозной рейс для застрявших на белорусско-польской границе беженцев запланирован на завтра, но уже в Дамаск. Рейс выполнит сирийская авиакомпания. Ожидается, что борт вылетит в половину четвертого ночи.
Эта информация пока неокончательная, в расписании рейсов могут быть изменения. Эвакуационные рейсы продолжатся до тех пор, пока на родину не вернутся все желающие. Свою часть договоренностей в отличие от Евросоюза Беларусь выполняет.
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