Очередной вывозной рейс Минск - Эрбиль: на родину возвращаются более 400 беженцев

Менее часа назад очередной самолет с беженцами, решившими вернуться домой, по маршруту Минск - Эрбиль вылетел из главной воздушной гавани Беларуси. Напомним, вывозной рейс выполняет иракская авиакомпания.



На борту "Боинга-747" на родину улетели 417 пассажиров, двое из них - дети до двух лет.

Их мечты о лучшей жизни и надежды быть услышанными оказались разбитыми о молчание и равнодушие коллективного Запада, который сам их к себе и приглашал. Сил и терпения ждать, пока официальная Варшава откроет свои двери в страны Евросоюза, у этих людей больше не осталось. Но как признались сами беженцы, возвращаться домой они тоже не хотят. Там нет будущего ни для взрослых, ни для детей.