Очередной вывозной рейс в Ирак запланирован на 10 декабря - улетят более 400 беженцев

В Национальный аэропорт Минск сегодня около 13 часов прибудет очередной рейс из Ирака. Отлет запланирован ровно через час. Отметим, как и ранее, для беженцев выделили отдельный зал, где они ожидают рейс. Для изнеможенных людей предоставили питание и воду. Самолет "Боинг-747" вмещает более 400 пассажиров, и, по предварительным данным, все места будут заняты. К слову, еще один борт в Эрбиль запланирован на 11 декабря после 18 часов. В аэропорту работает съемочная группа Белтелерадиокомпании.