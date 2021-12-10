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Очередной вывозной рейс в Ирак запланирован на 10 декабря - улетят более 400 беженцев
В Национальный аэропорт Минск сегодня около 13 часов прибудет очередной рейс из Ирака. Отлет запланирован ровно через час. Отметим, как и ранее, для беженцев выделили отдельный зал, где они ожидают рейс. Для изнеможенных людей предоставили питание и воду. Самолет "Боинг-747" вмещает более 400 пассажиров, и, по предварительным данным, все места будут заняты. К слову, еще один борт в Эрбиль запланирован на 11 декабря после 18 часов. В аэропорту работает съемочная группа Белтелерадиокомпании.
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