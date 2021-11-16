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Очередную ночь измученные беженцы провели в пропускном пункте "Брузги" - с места событий А. Сыч
Очередную ночь измученные беженцы провели в пропускном пункте "Брузги". В тех условиях, в которых им пришлось ждать наступления нового дня, невозможно даже согреться, не говоря уже о сне. Люди, в том числе малыши и беременные женщины, расположились при минусовой температуре на голом бетоне. Напомню, иностранцы, а их, по данным наших пограничников, более 2 тысяч, перешли на КПП на границе с Польшей накануне из основного лагеря и образовали новый. От дикого холода не спасают ни спальники, ни палатки, ни разожженные костры. Кроме того, всю ночь в новом лагере беженцев были слышны плач детей и нескончаемый кашель. Неудивительно, ведь даже взрослые простынут после недели жизни на холоде, не говоря уже о малышах, некоторым из них всего несколько месяцев.
Все эти люди пришли показать польским силовикам о своих исключительно мирных намерениях. Еще вчера они были уверены, что следующий день проведут на территории Евросоюза, в частности, в Германии. Именно туда следует большинство беженцев из своих стран, которые оказались разрушены от войны. Однако "теплого" приема от демократичной Польши так и не последовало. Вместо этого она всю ночь напоминала замерзшим и обездоленным людям о том, что их принимать не собираются. И на различных языках по громкоговорителю настоятельно призывали разойтись. Кроме того, поляки укрепили ограждение на рубеже: подогнали к колючей проволоке водометы - теперь их 4 вместо двух. Похоже, именно так официальная Варшава демонстрирует свое "гостеприимство".
Даже в таких условиях выходцы из стран Ближнего Востока не теряют надежды на то, что Европа все же отзовется на их мольбу и откроет для них гуманитарный коридор в страны ЕС.
На месте событий работает наша съемочная группа. О том, что происходит на границе, расскажет Андрей Сыч (видео).
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