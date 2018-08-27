Очередную серию "На контроле Президента" смотрите в среду после "Панорамы"

К новому учебному году готовятся и журналисты Агентства теленовостей. В работе очередная серия проекта "На контроле Президента: школьное образование". Сколько стоит труд учителя - рассчитаем зарплату по обязанностям. На что тратит деньги молодой специалист и почему учебные методички в топе первостепенных покупок? Познакомимся с ветераном народного образования - как 70-летний педагог осваивает новые технологии? И "полистаем" учебник-навигатор - он уже в каждой школьной библиотеке. Затронем волнующие темы: домашнее задание, соответствие учебной программы ЦТ, шестой школьный день и профориентированность, где еще есть над чем работать. Уже в эту среду после "Панорамы".