Очередную серию проекта "Беларусь созидающая", посвященную символам нашей независимости, смотрите 13 мая

Герб, флаг, гимн. Как выкристаллизовывались символы независимости Беларуси? Какое значение символики в орнаменте и как хранятся эталоны? А также когда появились слова гимна и что зашифровано в элементах герба? В субботу, 13 мая, новая серия проекта "Беларусь созидающая". Вспомним, как строился Дворец Независимости и площадь Государственного флага, как выглядела местность до того, как на проспекте Победителей появилось здание, которое в феврале 2015 года стало узнаваемым по всему миру.